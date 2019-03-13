العمل يصيب النساء بمرض السكر

أعباء كثيرة تتحملها السيدات من مجهود بدني وذهني في البيت والعمل، ولكن كل هذه الأعباء تعود على صحتها بالسلب، خاصًة إذا كانت تبذل مجهودا ذهنيا شديدا، فهذا يعجل من إصابتها حتمية بمرض السكري.





وأثبتت دراسة حديثة شملت 70 ألف امرأة تزيد أعمارهن على 22 عامًا، أن العمل المتعب عقليًا قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وأنهن كن أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة به إذا وجدن وظائفهن متعبة عقليا.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتقد بعض الخبراء أن هرمونات الإجهاد تجعل الجسم ينتج كمية أقل من الأنسولين اللازمة لتنظيم نسبة السكر في الدم، وأخذ الباحثون العادات الغذائية في الاعتبار.



