شاهد.. أبكاليبس.. نيران واحتجاجات في فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء والماء

تشهد فنزويلا احتجاجات ضخمة، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ونقص في الغذاء، لليوم السادس على التوالي.





وذكرت إذاعة "بي بي سي" البريطانية أن كل ساعة تمر في فنزويلا بدون كهرباء، تشهد المزيد من التوتر والاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، وتأثير هذا الانقطاع على العديد من الخدمات الأخرى.









وبينت الإذاعة أن انقطاع الكهرباء مستمر منذ عدة أيام في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 مئوية، موضحة أن الوضع يشبه العيش في عالم مدمر "أبوكاليبس".









ومن جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي بسبب انقطاع الكهرباء جاءت بعد دعوات لزعيم المعارضة، خوان جوايدو بالنزول إلى الشارع، في الوقت الذي بدأت واشنطن سحب ما تبقى من دبلوماسيها في كراكاس.





وأعلن النائب العام للبلاد، طارق ويليام صعب، للصحفيين، أنه سيضع جوايدو تحت التحقيق لتورطه في عمليات التخريب التي تعرضت لها منظومة الكهرباء في البلاد.





ويشكل هذا التصريح، أول تحرك للحكومة الفنزويلية ضد "جوايدو" المدعوم من واشنطن، منذ عودته إلى فنزويلا الأسبوع الماضي، عقب تحديه قرار حظر السفر الذي كان مفروضا عليه.



