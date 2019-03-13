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أخبار العالم

البنك الدولي: 900 مليار دولار تكلفة الحروب في الدول العربية منذ 2010

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:20 ص
تكلفة الحروب في الدول
تكلفة الحروب في الدول العربية
محمد شحتة
كشف البنك الدولي عن أن التكلفة العامة للحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها الدول العربية منذ العام 2010 وحتى 2018 تبلغ نحو 900 مليار دولار أمريكي.

وقال النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة 2030 للتنمية المستدامة العالمية، محمود محيي الدين، إن "الدراسات أظهرت أن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا منذ عام 2010 وحتى 2018 بلغت 900 مليار دولار أمريكي".

واعتبر محيي الدين، في مؤتمر صحفي عقده في المقر الإقليمي للبنك الدولي في الكويت، يم الإثنين، حسبما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، أن "هذا الرقم شديد التحفظ وكحد أدنى".

ولم يوضح المسؤول ما هي الدول العربية التي تم أخذها بعين الاعتبار خلال هذه الدراسات، لكن حروبا واسعة ضربت منذ العام 2010 كلا من العراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين بالإضافة إلى نزاعات مسلحة كبيرة في لبنان ومواجهات للإرهاب في مصر .

من جانب آخر، أشار المسؤول إلى أن الدول العربية "سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل إذ يستحوذ 10% من البشر الأكثر غنى في الوطن العربي، على 60 % من الدخل القومي"، موضحا أنه في أوروبا على سبيل المثال يستحوذ 10 في المئة الأغنى فيها على 45 في المئة من الدخل القومي الأوروبي.

وأكد محيي الدين أن البيانات رصدت تراجعا كبيرا في الدول العربية في مؤشر عدالة توزيع الدخل، وجاءت في ذيل دول العالم متأخرة في ذلك عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وقال إن من المؤشرات الحرجة للدول العربية أيضا زيادة مديونياتها والعبء الذي تخلفه على الموازنة العامة ، مشيرا إلى أن البنك الدولي لديه برنامج متكامل لمساعدة الدول في إدارة الدين العام.

وبين أن معظم الدول العربية التي أجرت إصلاحات في مجال الضرائب والدعم، حققت مكاسب في مؤشر عجز الموازنة العامة بها.

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