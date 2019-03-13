إثيوبيا والسودان ينشران قوات مشتركة على حدودهما

وقعت وزارتا الدفاع السودانية والإثيوبية، اتفاقية، تنص على نشر قوات مشتركة على حدودهما، لضبطها، ومكافحة "التهريب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة".





وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن توقيع البروتوكول الخاص بنشر القوات المشتركة على الحدود، تم أمس، في الخرطوم، برئاسة الأركان المشتركة.





وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوقيع يأتي بعد شهور من المحادثات بين مسؤولين كبار في البلدين.





وعلق رئيس الأركان المشتركة للقوات السودانية، كمال عبد المعروف، على البروتوكول بالقول: إن الدولتين بهذه الخطوة ستمضيان بقوة لضبط كل الإشكالات ومنع الاحتكاكات وحفظ حقوق شعوب المناطق الحدودية خاصة وأن العلاقة مع إثيوبيا تاريخية وجوار، فضلا عن توافر الإرادة السياسية بين الرؤساء في البلدين.





وأوضح أن الخبراء بين البلدين سيجتمعون بعد أسبوعين في مدينة القضارف لاستكمال الاستعدادات، واستطرد: "سنخطو خطوات بعيدة في شراكة استراتيجية وتعاون نموذجي لكل القارة الإفريقية بين دول الجوار".



