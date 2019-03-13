شاهد.. مادورو يطلق الخزان الأزرق لحل أزمة المياه في البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن بلاده ستطلق برنامج "الخزان الأزرق"، لتلبية احتياجات كل عائلة من المياه، وذلك بعد 6 أيام من انقطاعها إلى جانب الكهرباء عن البلاد، ووقوع احتجاجات عنيفة.

















وغرَّ "مادورو" عبر "تويتر": "في الساعات المقبلة، سنقوم تدريجيا بعودة تزويد مياه الشرب في جميع المدن الرئيسية في البلاد. كذلك أمرت بمواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم نقل الأشخاص وتوزيع المواد الغذائية".





واستطرد: "من موقعي الرئاسي، نراقب دقيقة بدقيقة التقدم المحرز في استرداد الكهرباء"، معلنا عن مشروع "الخزان الأزرق" لتلبية احتياجات الشعب.



