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أخبار العالم

شاهد.. مادورو يطلق الخزان الأزرق لحل أزمة المياه في البلاد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:29 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن بلاده ستطلق برنامج "الخزان الأزرق"، لتلبية احتياجات كل عائلة من المياه، وذلك بعد 6 أيام من انقطاعها إلى جانب الكهرباء عن البلاد، ووقوع احتجاجات عنيفة.




وغرَّ "مادورو" عبر "تويتر": "في الساعات المقبلة، سنقوم تدريجيا بعودة تزويد مياه الشرب في جميع المدن الرئيسية في البلاد. كذلك أمرت بمواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم نقل الأشخاص وتوزيع المواد الغذائية".

واستطرد: "من موقعي الرئاسي، نراقب دقيقة بدقيقة التقدم المحرز في استرداد الكهرباء"، معلنا عن مشروع "الخزان الأزرق" لتلبية احتياجات الشعب.

وتشهد فنزويلا احتجاجات عنيفة مع انقطاع المياه والكهرباء لستة أيام متواصلة، إذ وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة، كما تعطلت العديد من المستشفيات ووسائل المواصلات جراء الأزمة.
شاهد.. مادورو يطلق الخزان الأزرق لحل أزمة المياه في البلاد

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