إعادة تسيير باخرة سياحية في نيل أسوان بعد شحوطها

أعادت فرق الإنقاذ النهري وشرطة العائمات، تسيير الباخرة السياحية "ميس كورال 2" خلال رحلتها إلى مدينة أسوان، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النقل النهري، بعد تعرضها للشحوط داخل جزيرة الرمادي شمال المحافظة.





وأكد المهندس محمد طه الشربيني مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهري، أنه تم وضع الباخرة في المسار الصحيح على طوال الخط الملاحي النهري، والتي لم يكن على متنها أي سائحين خلال رحلتها من الأقصر إلى أسوان.





وأوضح أن شحوط الباخرة جاء نتيجة خطأ من الربان الذي لم يلتزم بالمسار الملاحي المحدد داخل نهر النيل، على الرغم من وجود علامات إرشادية بطول الخط.



