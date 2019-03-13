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محافظات

وزارة البيئة تهدي أسوان 500 حاوية جمع قمامة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:26 ص
حاوية جمع قمامة
حاوية جمع قمامة
أ ش أ
أهدت وزارة البيئة 500 حاوية لجمع القمامة، إلى محافظة أسوان؛ في إطار مشاركة الأولى لإنجاح استضافة المدينة السياحية والأثرية لمنتدى الشباب العربي والإفريقي خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وقال الدكتور ممدوح السيد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، إنه تم عقد اجتماع موسع بين مسئولي جهاز شئون البيئة ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، لتسليمهم حاويات القمامة الجديدة، للبدء في توزيعها على المناطق المقترحة بمدينة أسوان.

وأشار إلى أن هذا التوزيع، يأتي ضمن خطة تطوير وتجميل مدينة أسوان خلال فعاليات المنتدى.

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