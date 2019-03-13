السجن 6 سنوات لكاردينال سابق في الفاتيكان

قضت محكمة أسترالية، بالسجن 6 سنوات لمسؤول كبير بالشؤون المالية والاقتصادية بالفاتيكان سابقا، وهو الكاردينال جورج بيل، بتهمة الاعتداء جنسيا على صبية من الجوقة في كنيسة.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن الكاردينال اعتدى على صبية كانت تعمل في كنيسة القديس باتريك في ملبورن باستراليا خلال تسعينات القرن المنصرم.





ويعد الكاردينال جورج بيل أكبر مسؤول كاثولوكي يواجه إدانة بهذا الشكل، في ظل تصاعد الجدل بشأن اعتداءات باباوات في الكنيسة الكاثوليكية على أطفال، واعتراف البابا فرانسيس بوجود أزمة في هذا الملف.



