ضبط عامل لسرقته مخزن أجهزة كهربائية بسوهاج

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم جرجا القبض على سرق مخزنا للأجهزة الكهربائية، وتبين سابقة اتهامه في واقعتي "سرقة ومخدرات".



وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من "عاطف.ف. م" 49 عاما، صاحب محل أجهزة كهربائية ويقيم بندر جرجا، يفيد باكتشافه كسر أقفال المخزن الخاص به وسرقة ٨ شاشات عرض، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. م" 22 عاما عامل ويقيم بندر جرجا دائرة قسم جرجا والسابق اتهامه في ١٧ قضية متنوعة "سرقة، سرقات متنوعة، مخدرات".



وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة.



وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب واقعتي سرقة لمحلات بذات الناحية، وتم ضبط المسروقات.



وحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.