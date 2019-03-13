ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط عامل لسرقته مخزن أجهزة كهربائية بسوهاج

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:30 ص
ضبط عامل لسرقته مخزن
ضبط عامل لسرقته مخزن أجهزة كهربائية بسوهاج
خالد رياض
ألقى ضباط وحدة مباحث قسم جرجا القبض على سرق مخزنا للأجهزة الكهربائية، وتبين سابقة اتهامه في واقعتي "سرقة ومخدرات".

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من "عاطف.ف. م" 49 عاما، صاحب محل أجهزة كهربائية ويقيم بندر جرجا، يفيد باكتشافه كسر أقفال المخزن الخاص به وسرقة ٨ شاشات عرض، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. م" 22 عاما عامل ويقيم بندر جرجا دائرة قسم جرجا والسابق اتهامه في ١٧ قضية متنوعة "سرقة، سرقات متنوعة، مخدرات".

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب واقعتي سرقة لمحلات بذات الناحية، وتم ضبط المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.

ترشيحاتنا

شهود عيان يروون لحظات الرعب في انقلاب سيارة شرطة على كوبري مشاة بأرض اللواء.. فيديو وصور

وفد من مسئولي التعليم يتفقد مدرسة النيل بدمياط الجديدة.. اليوم

الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الأفريقية.. فيديو

إيران تهدد إسرائيل بضربة عسكرية

شاب يقطع حبيبته إرباً ويلقيها في مول تجاري بأستراليا

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

87 % من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح سحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات

لو بتركب قطارات الزقازيق- زفتى- السنطة- طنطا.. اعرف مواعيدها | خدمات

الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

بي بي سي: تورط أكثر من 40 نجماً في هوليوود بفضائح غش بالجامعات

مبروك عطية يطالب بإعدام قاتلة أطفال المرج 40 مرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة مالك الحزين.. إبراهيم أصلان.. مبدع شخصية الشيخ حسني.. من حصة شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

موجز البلد.. مباحثات مصرية سودانية.. ومدبولى يرحب بمقترح أبو العينين لإنشاء مدينة صناعية يابانية
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو
سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟