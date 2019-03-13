خفض تكلفة النقل العام بإقليم برتغالي لتشجيع المواطنين على استخدام المواصلات

وافقت هيئة المجتمعات المحلية في منطقة "الغرب" بأقصى جنوب البرتغال على تخفيض تكلفة وسائل النقل العام بنسبة 50%، ومن المنتظر تطبيقه بحلول شهر مايو المقبل.



وقالت الهيئة - في بيان - إنه تمت الموافقة على القرار بالإجماع خلال اجتماع لمجلس البلديات المحلية ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة استخدام وسائل النقل العام والمساهمة في إنقاذ البيئة.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أنه سيجري تغطية النفقات من خلال تمويل من صندوق البيئة والذي سيتحمل الجزء الأكبر 5ر 97%، بينما تشارك البلديات بالنسبة الباقية 5ر2%.

