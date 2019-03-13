إنشاء مواقع لإجراء اختبار انبعاثات السيارات في إندونيسيا

أنشأت هيئة حماية البيئة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مواقع، لإجراء اختبارات لقياس الانبعاثات من السيارات بعد ما تبين أن الأخيرة تسبب نحو 60 – 70% من تلوث الهواء.





وقال مسؤول بالهيئة إنه سيتم إنشاء مناطق أخرى لقياس الانبعاثات في أنحاء العاصمة وخاصة في مراكز التسوق "المول" والمراكز الصناعية، وتحدد اللوائح الحدود القصوى لانبعاثات كل نوع من أنواع السيارات حسب نوع الوقود وسنة الإنتاج.



