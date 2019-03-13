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سيارات

إنشاء مواقع لإجراء اختبار انبعاثات السيارات في إندونيسيا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:47 ص
زحام سيارات
زحام سيارات
أ ش أ
أنشأت هيئة حماية البيئة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مواقع، لإجراء اختبارات لقياس الانبعاثات من السيارات بعد ما تبين أن الأخيرة تسبب نحو 60 – 70% من تلوث الهواء.

وقال مسؤول بالهيئة إنه سيتم إنشاء مناطق أخرى لقياس الانبعاثات في أنحاء العاصمة وخاصة في مراكز التسوق "المول" والمراكز الصناعية، وتحدد اللوائح الحدود القصوى لانبعاثات كل نوع من أنواع السيارات حسب نوع الوقود وسنة الإنتاج.

وأشار المسؤول، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست)، إلى أنه إذا فشلت السيارة في اختبار الانبعاثات، فإنه يجب على مالكها أن يتوجه بسيارته إلى مراكز الخدمة بانتظام.

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