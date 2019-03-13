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أخبار العالم

أضرار بالغة نتيجة مئات من حرائق النباتات في رومانيا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:46 ص
حرائق النباتات
حرائق النباتات
أ ش أ
تسبّبت مئات من حرائق النباتات في رومانيا التي اشتعلت على مدى الأيام القليلة الماضية في حدوث أضرار بالغة ووقوع حوادث وتعطل حركة المرور.

وذكر موقع (رومانيا إنسايدر) الإخباري أن الحرائق تسببت في نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، مشيرًا إلى أنه في العديد من الحالات يشعل الناس الحرائق لتطهير الحقول.

وفي مقاطعة جالاتي، احترقت مساحة 300 هكتار من الأراضي في ليلة واحدة، وامتدت النيران إلى مقر لتربية الأغنام ما أدى إلى نفوق 200 رأس من الغنم، فيما وقعت عدة حوادث وحرائق مماثلة في مقاطعات أخرى، تسببت أيضا في وقوع حوادث مرورية بسبب الدخان وانعدام الرؤية أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص.

ووقعت آلاف من حرائق النباتات على مدى الأسبوع الماضي في أنحاء البلاد كانت ذروتها مطلع الأسبوع الجاري، فيما دعت هيئة حالات الطوارئ المواطنين إلى التوقف عن إشعال الحرائق لتطهير الحقول لأنه لا يمكن التحكم في قوة النيران بسبب شدة الرياح.

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