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ديني

وزير الأوقاف: نملك وسائل قادرة على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:48 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد، لأن خطر التطرّف كبير وشرُّه مستطير، وعدواه متجاوزة الحدود، مشيرا إلى أن الوزارة لديها من الوسائل المتعددة ما يعينها على القيام بذلك، من خلال موفديها ومبعوثيها إلى مختلف دول العالم، ومن خلال الخطبة المترجمة التي تتم ترجمتها الآن بـ12 لغة، إضافة إلى إصداراتها المترجمة إلى 17 لغة، وصفحاتها الإلكترونية على مواقع التواصل باللغات المختلفة، ومؤتمراتها الدولية، ومسابقاتها العالمية.

وقال جمعة، في بيان له، إن هناك جهودا كبيرة لأكاديمية الأوقاف الدولية، ومنتديات وزارة الأوقاف التثقيفية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، إضافة إلى جهود الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان وأثرها في وسط آسيا كلها، وجهود المركز الإسلامي بدولة تنزانيا التابع لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف: "هدفنا سلام الإنسانية، ومحاصرة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، واسترداد الخطاب الديني من جماعات التطرّف، ومواجهتهم بالحجة والبرهان أينما وجدوا".

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