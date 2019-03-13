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طائرات بدون طيار لرعي الأغنام في نيوزيلندا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:43 ص
رعي الأغنام في نيوزيلندا
رعي الأغنام في نيوزيلندا
كشف راديو (نيوزيلندا) عن تجربة رائدة أقدم عليها بعض المزارعين في البلاد من خلال استخدام أداة جديدة لرعْي الأغنام والأبقار، عبارة عن طائرات بدون طيار مجهزة بسماعات تبث نباح الكلاب.

وقال الراعي كوري لامبث للمحطة الإخبارية: "مما لاحظته أثناء رعي الأبقار والعجول بالكلاب أنها أحيانا تقاوم الكلاب، لكنها لم تفعل هذا مع طائرة قط".

ونشرت المحطة تسجيلاً أظهر لامبث وهو يوجه الأبقار والأغنام بطائرة بدون طيار تطلق صوت نباح عالياً.

وأكد بين كروزلي صاحب المزرعة، أن مزرعته تستعمل تلك الطائرات فعلًا ، وأن الطائرة المفضلة هي (مافيك إنتربرايز) التابعة لشركة دي جيه آي، لأنها مجهَّزة أصلًا بسماعات تستطيع أن تبث أصواتًا كالنباح.

وأشارت صحيفة (واشنطن بوست) إلى أن العديد من المزارعين حول العالم يستخدمون تلك الطائرات لأغراض زراعية مختلفة، منها تفقُّد المحاصيل؛ لكن استعمالها في توجيه الحيوانات هكذا ليس شائعًا، وهذا طبعًا قد يعطينا فكرة عن مستقبل الزراعة.

وذكرت مقالة أخرى في موقع المحطة النيوزيلندية، أن الكلاب التي كان يعتمد عليها في الرعي في نيوزيلندا بدأت تعتاد العمل بتناغم مع تلك الطائرات. 

وقال لامبث: "لا ريب في أن الكلاب سيظل لها في المَزارع دور محفوظ، وأما الطائرات وغيرها من الإلكترونيات، ففيها حتى الآن عيب وهو احتياجها إلى الشحن الدوري".

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