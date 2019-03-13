سليمان: الأولوية لتصدير العقار وإنهاء لائحة قانون الإقامة خطوة مهمة

أكد المهندس عمرو سليمان، مطور عقارى، أن ملف تصدير العقار المصرى يجب أن يحظى بالأولوية على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة لأهميته الكبرى فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير نقد أجنبي مباشر وملك للدولة بدون ضغوط أو أعباء.
وأوضح سليمان، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء الأجنبي لوحدة سكنية بحد أدنى 100 ألف جنيه للوحدة خطوة أولى فى دعم الملف، ويجب أن يتم الانتهاء من هذه الاجراءات سريعا، مشيرا إلى أن اقتصاديات بعض الدول المجاورة توم على مثل هذا النوع من النشاط الاقتصادى مثل قبرص.
وأشار إلى أنه لو تم بدء التطبيق للقانون على الأجانب المقيمين بمصر من الدول المجاورة وعددهم يفوق 5 ملايين مواطن، بينهم على الأقل من 1.5 إلى 5 ملايين قادرين على شراء وحدات سكنية بمتوسط من 100 إلى 200 ألف دولار سنحقق عائد كبير لمصر من النقد الأجنبي.