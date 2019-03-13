سليمان: الأولوية لتصدير العقار وإنهاء لائحة قانون الإقامة خطوة مهمة

أكد المهندس عمرو سليمان، مطور عقارى، أن ملف تصدير العقار المصرى يجب أن يحظى بالأولوية على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة لأهميته الكبرى فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير نقد أجنبي مباشر وملك للدولة بدون ضغوط أو أعباء.





وأوضح سليمان، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء الأجنبي لوحدة سكنية بحد أدنى 100 ألف جنيه للوحدة خطوة أولى فى دعم الملف، ويجب أن يتم الانتهاء من هذه الاجراءات سريعا، مشيرا إلى أن اقتصاديات بعض الدول المجاورة توم على مثل هذا النوع من النشاط الاقتصادى مثل قبرص.



