عبدالرحمن مجدي ينضم لبعثة الإسماعيلي في تونس

انضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى، إلى بعثة فريقه إستعدادا للتوجه إلى تونس وذلك بعدما كان متخلفًا عن بعثة الفريق بسبب تعرض والدته الي وعكة صحية.



وغاب اللاعب عن صفوف الدراويش فى مباراته الأخيرة ضد سموحه ضمن منافسات الدورى العام التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف أحرزه الغانى ريتشارد بافور، للإيقاف.



وتتجه بعثة الإسماعيلى إلى تونس لملاقاة الأفريقى مساء السبت المقبل فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



