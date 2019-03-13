ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبدالرحمن مجدي ينضم لبعثة الإسماعيلي في تونس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
نور عادل
انضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى، إلى بعثة فريقه إستعدادا للتوجه إلى تونس وذلك بعدما كان متخلفًا عن بعثة الفريق بسبب تعرض والدته الي وعكة صحية.

وغاب اللاعب عن صفوف الدراويش فى مباراته الأخيرة ضد سموحه ضمن منافسات الدورى العام التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف أحرزه الغانى ريتشارد بافور، للإيقاف.

وتتجه بعثة الإسماعيلى إلى تونس لملاقاة الأفريقى مساء السبت المقبل فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترشيحاتنا

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالله غيث.. القذافي حاول إنقاذه | نوستالجيا

شاهد.. زوجة رونالدو تبكي في المدرجات بعد تسجيله هدف الفوز على أتليتكو

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

نبيل زكي: مصر تسير على الطريق الصحيح.. وتقليل الاستثمار مستحيل

ربيع ياسين: صالح جمعة أفضل بديل لـ عبد الله السعيد.. فيديو

رئيس وزراء اليابان يدعو السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية.. وبرلمانيون: بحلول عام 2030 مصر ستكون سابع قوة اقتصادياً عالمية.. الرئيس أثبت للجميع قدرته على القيادة

فيديوجراف: إقامة في إيطاليا مقابل العمل التطوعي.. القصة الكاملة‎

لو بتركب قطارات الزقازيق- زفتى- السنطة- طنطا.. اعرف مواعيدها | خدمات

الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الأفريقية.. فيديو

طريقة تحضير بانيه مقرمش دون قلي

حلمي طولان: هدفنا حصد 45 نقطة مع نهاية مباريات الدوري.. فيديو

87 % من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح سحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة مالك الحزين.. إبراهيم أصلان.. مبدع شخصية الشيخ حسني.. من حصة شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

موجز البلد.. مباحثات مصرية سودانية.. ومدبولى يرحب بمقترح أبو العينين لإنشاء مدينة صناعية يابانية
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو
سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟