87 % من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح سحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات

وافق 87 % من قراء موقع صدى البلد، على مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي، وذلك وفقا لاستطلاع رأي أجراه الموقع لمدة 24 ساعة.





فيما رفض 10% المقترح، وأبدى 3 % عدم اهتمامهم بموضوع الاستطلاع.





كان النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، أكد على ضرورة توقيع عقوبات مغلظة، على أي شخص يتعاطى المواد المخدرة بجميع المهن وبالاخص الوظائف الحساسة بالدولة مثل السائقين وغيرهم.





أضاف "مرجان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القضية محورية وتتضمن العديد من الجهات، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين جميع الوزارات لتوقيع الكشف المبكر على الموظفين، لافتة إلى أن وزارة الداخلية وحدها لا تستطيع القضاء على الحد من انتشار هذه الظاهرة.



