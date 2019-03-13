مجلس الأعمال المصرى التونسى .. أبريل المقبل في القاهرة

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا تحضيريا اليوم للإعداد للدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى المقرر عقده بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 أبريل المقبل.



وقال عبد العليم نوارة عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري بالمجلس المصري التونسى إن المجلس سيعقد اجتماعًا اليوم الأربعاء للإعداد للدورة الثانية المزمع عقدها بالقاهرة فى أبريل المقبل، مضيفًا أنه سيتم تحديد القطاعات التى سيتم إدراجها فى جدول أعمال المجلس القادم خلال الاجتماع التحضيرى.



وأكد "نوارة"، أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع التحضيري مناقشة واستعراض مقترح جدول الأعمال المقدم من الجانب التونسي، ووضع خطة عمل للجان الفرعية التي تعمل تحت مظلة المجلس وهي لجنة التجارة والخدمات، لجنة الصناعات غير الزراعية بما فيها الطبية والصيدلة ولجنة المواد الغذائية والزراعية.



وكشف رئيس الجانب المصري عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال التونسيين خلال ابريل المقبل يضم 8 شركات تعمل فى مجالات مختلفة ذلك لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والاستزراع السمكي والبنوك والتأمين على الصادرات.