تناولي كوب ماء دافء على الريق وشاهدى ماذا يحدث لجسمك

تنتشر بين كثير من الأشخاص فكرة تناول الماء الدافئ على الريق، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يحرصون على تناول كوب من الماء الدافئ على الريق يمكنك معرفة ما يحدث لجسمك.



قالت خبيرة التغذية سالي فؤاد قالت إن شرب كوب من الماء الدافئ على الريق، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، و معصور عليه نصف ليمونة، وملعقة صغيرة من خل التفاح، قد تكون مفيدة جدا لجسم الإنسان.



وأفادت فؤاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن شرب الماء مع هذه الإضافات قد يساعد على تنقية الجسم، ورفع معدل الحرق، وزيادة مناعة الجسم، وهو ما يجعل فوائده أكبر من الضرر الذي يمكن أن يتسبب به.