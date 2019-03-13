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رياضة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:09 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على منافسه فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء بالمباراة المقرر لها أن تقام بتمام العاشرة مساءً بإستاد اليانز ارينا في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وهو يحمل آمال المدينة الإنجليزية في تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز وذلك حتى يتأهل إلي ربع نهائي المسابقة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 حيث انها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

ويجدر الإشارة الي أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي أقيمت في ملعب إنفيلد بإنجلترا.

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