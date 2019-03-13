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فن

أحمد عبد الله محمود يتصدر جوجل بعد براءته من الاعتداء على طليقته

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر الفنان أحمد عبد الله محمود مؤشر البحث جوجل، بعد ساعات من حصوله على حكم البراءة في قضية الاعتداء على طليقته الفنانة سارة نخلة.

وكان أحمد عبد الله قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة 3 أشهر قبل أن يقوم باستئناف الحكم، فى حين حصلت طليقته هى الأخرى على حكم بالبراءة فى قضية اتهمامها بضرب والدته.

أحمد عبد الله محمود هو نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، وقد قدم عددا من الأعمال خلال الفترة الماضية أبرزها: حرام الجسد وجريمة الإيموبيليا.

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أحمد عبد الله محمود يتصدر جوجل بعد براءته من الاعتداء على طليقته

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