إبراهيم عثمان يطمئن على بعثة الإسماعيلي المتوجهة لتونس

أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، اتصالا هاتفيا بالمستشار محمد الكلية رئيس بعثة الدراويش للاطمئنان على أعضاء الفريق قبيل السفر إلى تونس.



ويدخل الدراويش معسكرا مغلقا مساء الأربعاء استعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



ويسعى الفريق الأصفر لتقديم عرض جيد ضد النادى التونسى فى ختام مبارياته الأفريقية بعدما ودع البطولة رسميا فى الجولة السابقة عقب تعادله مع مازيمبى الكونغولى بمصر.