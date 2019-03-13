أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2019

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، بعد أن شهدت أسعاره تراجعا بنحو 3 جنيهات خلال آخر يومين.



وسجل سعر عيار 18 نحو 537.40 جنيه للجرام، وعيار 21 الأكثر انتشارا سجل 627 جنيها للجرام، أما عيار 24 فبلغ 716.55 جنيه للجرام.



وبلغ سعر الجنيه الذهب 5016 جنيها، وسعر الذهب عالميا 1293.50 دولار.