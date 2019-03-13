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أخبار العالم

روسيا تنشر غواصات نووية خارقة بقوة 200 ميجا طن

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:19 ص
الغواصة الروسية
الغواصة الروسية
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام روسية إن موسكو ستنشر غواصات مسلحة بطائرات بدون طيار "درون" نووية، قادرة على أن تحدث موجات تسونامي مشعة بطول 300 قدم، وبقوة تفجيرية تصل إلى 200 ميجا طن.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن مصادر عسكرية بموسكو، قولها إن الغواصات الحربية يمكن أن تحمل ستة من طوربيدات بوسيدون.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن روسيا ستنشر ما يسمى بصواريخ بوسيدون الاستراتيجية بحلول عام 2020، مشيرةً إلى أن تلك الصواريخ يمكن أن تقضي على مدن بحجم لوس أنجلوس الأميركية.

ويقول الخبراء إن هذا النوع من الانفجار تحت الماء يمكن أن يكون كافيًا لإحداث موجات تسونامي شبيهة بتلك التي أودت بحياة 20 ألف شخص في اليابان، وأدت إلى تدمير محطة فوكوشيما النووية لتوليد الطاقة عام 2011.

لكن كبير المستشارين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية، كريستيان ويتون، قال: إن الانفجار سيخلق "موجة شديدة الإشعاع"، لكن امتصاص المياه للكثير من هذه الطاقة الإشعاعية، سيجعل الموجة أقل ضررا مقارنة بالتعرض المباشر لانفجار القنبلة نفسها.

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