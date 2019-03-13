قومي المرأة بالوادي الجديد يناقش دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

نظم المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، ندوة بعنوان "دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد" وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز الخارجة.



وأكدت نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن هذه الندوات ضمن فعاليات "المرأة المصرية أصل الحكاية"، وهي تعد خطوة غير مسبوقة نظمتها الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة لفروع المجلس على مستوى الجمهورية بقيادة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس.



حاضر في الندوة الرائد أحمد حمزة متحدثا عن الدور القوي الذي تقوم به الهيئة في مكافحة جميع أشكال الفساد معرفا معنى الفساد وسلبياتة وآثاره على الجهاز الإداري وسط تفاعل الجمهور والحضور المكثف للعاملين بالوحدة المحلية وأعضاء الفرع والجهاز الإداري ومحامي المكتب والرائدات الريفيات وحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والذي أثنى على دور الفرع في تقديم مثل هذه البرامج التنموية وأبدى الاستعداد الكامل لجميع الحضور في المساندة وتذليل كافة العقبات



وفي ذات السياق، أشارت "عزمي" إلى أنه تم تنفيذ ندوة عن الحقوق والواجبات ومناهضة جميع أشكال العنف بالوحدة المحليه بقرى المعصرة تنفيذ أنصاف عبد الله على عضو مجلس القومي للمرأة، وحضور رئيس القرية والقيادات الدينية والعديد من القيادات النسائية والمرأة العاملة المعيلة والأولى بالرعاية.