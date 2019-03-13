محافظ السويس: تنفيذ ممشى الكورنيش الجديد كامل الخدمات والمرافق

طالب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشركات المنفذة لمشروع إنشاء ممشى مواز للكورنيش القديم بإقامة ممشى عالمي يليق بشعب السويس البطل.





وقال إن شعب السويس العظيم يستحق منا جميعا ان نعمل ليلا ونهارا لخدمته وتوفير كافة الخدمات والمرافق وسبل الترفيه، وإن قرار إنشاء ممشي جديد موازيا للكورنيش الجديد من بدايته حتى نهايته كامل الخدمات والمرافق ليكون متنفسا جديدا.



