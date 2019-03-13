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محافظات

محافظ السويس: تنفيذ ممشى الكورنيش الجديد كامل الخدمات والمرافق

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:46 ص
جولة لمحافظ السويس
جولة لمحافظ السويس
حسن غنيمة
طالب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشركات المنفذة لمشروع إنشاء ممشى مواز للكورنيش القديم بإقامة ممشى عالمي يليق بشعب السويس البطل.

وقال إن شعب السويس العظيم يستحق منا جميعا ان نعمل ليلا ونهارا لخدمته وتوفير كافة الخدمات والمرافق وسبل الترفيه، وإن قرار إنشاء ممشي جديد موازيا للكورنيش الجديد من بدايته حتى نهايته كامل الخدمات والمرافق ليكون متنفسا جديدا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لأعمال إنشاء الممشي الجديد، والتي رافقه خلالها كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والمهندس محمود فوزي رئيس حي السويس.

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