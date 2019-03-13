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موقف المحذوفين من صرف الخبز المدعم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:39 ص
الخبز المدعم
الخبز المدعم
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، جولة في أهم مانشيتات الصحف الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، وقدمها الإعلامي أحمد مجدي:

وجاءت المانشيتات كما يلي:

•مدبولى فى لقاء مجلس الاعمال.. ..منطقة صناعية يابانية فى مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ومُمثلى الشركات اليابانية، لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية، وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية فى مصر.

•البرلمان يوافق نهائيًا على قانونى التصالح فى مخالفات البناء ومزاولة مهنة الطب

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة يوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانوني التصالح في بعض مخالفات البناء، ومزاولة مهنة الطب نهائيا، بالإضافة فى مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية فى مجموعة ، وشهدت الجلسة، إحالة مشروع قانون الحكومة بمكافحة المخدرات إلى اللجنة التشريعية، إلى جانب مطالبة من رئيس البرلمان وزعيم الأغلبية من الحكومة بمزيد من التعاون، فضلًا عن تصريحات هامة من وزير الزراعة.

• وزير الزراعة مبشرًا الفلاحين: مليون و164 ألف فدان للأرز هذا العام

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزارعة، إن محصول القمح لهذا العام مبشر، وسيتجاوز الـ9 ملايين طن، مقتربا من حاجز الـ50% من الاكتفاء الذاتى، مضيفًا أن آلية وضع سعر توريد القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين له آلية محددة، حيث يقوم قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة بحساب التكلفة الحقيقية لكل مدخلات الزراعة، ووضع هامش ربح مرتبط بالسعر العالمى، بحيث يكون سعر شراء المحصول من الفلاح أفضل من السعر العالمى.

*بعد وقوفه دقيقة حدادًا فى مقر الهيئة بمحطة مصر.."الوزير" تطبيق صارم لمبدأ الثواب والعقاب فى السكك الحديد.

أكد المهندس كامل الوزير أنه سيتم تطبيق صارم لمبدأ الثواب والعقاب فيما يتعلق بمنظومة العمل فى هيئة السكك الحديدية، مشيرا الى أن شعار العمل خلال المرحلة المقبلة فى هذا المرفق سيكون تحقيق الانضباط والتميز وجودة الخدمة.

جاء ذلك فى أول اجتماع له امس مع قيادات السكك الحديدية فى مقرها الرئيسى برمسيس، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعليمات مشددة للقيادات بالنزول إلى مواقع العمل والتواصل مع جمهور المسافرين للتوقف على المشكلات ميدانيا وحلها فورا، موضحا انه سيتم استكمال مشروعات التحديث والتطوير الذى يشمل توريد 1300 عربة و200 جرار، الى جانب منظومة الإشارات الإلكترونية لتحقيق اعلى معدلات الأمن والسلامة.

• التموين توضح موقف المحذوفين من صرف الخبز المدعم.

علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على موقف المهددين بالحذف من قاعدة بيانات السلع التموينية تحت شعار "غير المستحقين"، حال عدم قبول تظلماتهم، إذ تبدأ الوزارة حذفهم مطلع أبريل المقبل.
وفي تصريحات متلفزة بثها التليفزيون المصري، قال وزير التموين إنّ المهددين بالحذف من قاعدة السلع التموينية، ستستمر الوزارة في صرف الخبز لهم، حتى توفير مصادر أخرى له.

أما الأخبار العالمية فكانت:

البايرن وليفربول على خط النار فى جحيم أليانز أرينا.

إغلاق المجال الجوى الأوروبى أمام " بوينج 737 ماكس".

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