أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 13 -3- 2019

تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم، الأربعاء 13 مارس 2019، حيث تراوحت الطماطم بين 2 و5.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6.5 جنيه، والبصل من 3.25 إلى 5.25 جنيه بانخفاض 25 قرشا.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، بتراجع حوالي 3 جنيهات، والفاصوليا بين 18 و23 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ6 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والفلفل الألوان 18 جنيهًا، والبسلة 12 جنيهًا، والملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.



واستقرت أسعار الفاكهة، فسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 3.7 جنيه، والبرتقال السكري 4.5 جنيه، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8.50 جنيه، واليوسفي 7.5 جنيه.