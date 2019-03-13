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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 13 -3- 2019

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:38 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
مايكل عياد
تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم، الأربعاء 13 مارس 2019، حيث تراوحت الطماطم بين 2 و5.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6.5 جنيه، والبصل من 3.25 إلى 5.25 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، بتراجع حوالي 3 جنيهات، والفاصوليا بين 18 و23 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ6 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والفلفل الألوان 18 جنيهًا، والبسلة 12 جنيهًا، والملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاكهة، فسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 3.7 جنيه، والبرتقال السكري 4.5 جنيه، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8.50 جنيه، واليوسفي 7.5 جنيه.

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