الإسماعيلي ينهي ترتيبات الإقامة مع سفارة مصر بتونس

أنهى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، جميع الترتيبات اللازمة مع السفارة المصرية بدولة تونس بعد الاطمئنان على مقر إقامة الدراويش.



وغادر الإسماعيلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، فى طريقه إلى تونس للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



ويسعى الفريق الأصفر لتقديم عرض جيد ضد النادى التونسى فى ختام مبارياته الأفريقية بعدما ودع البطولة رسميا فى الجولة السابقة عقب تعادله مع مازيمبى الكونغولى بمصر.