محمد عبد المعطي: حكايتي لـ ياسمين صبرى قصة واقعية لفتاة مصرية

قال المؤلف محمد عبد المعطى إن مسلسل "حكايتي" للنجمة ياسمين صبري المقرر عرضه رمضان المقبل من القصص الواقعية، حيث يركز على الأشخاص الذين يتعرضون لظروف صعبة في حياتهم ثم تتحول الظروف إلى طاقة تجعلهم يعيشون حياة ناجحة.



المسلسل اجتماعي إنساني يتحدث عن رحلة صعود فتاة مصرية تعرضت لظروف وعقبات كبيرة جدا، هذه الظروف تجعل أي إنسان يتعرض للإحباط والفشل، ولكن الفتاة تصر على تجاوز هذه الأزمات.



مسلسل "حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسمين صبرى، كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، اسلام جمال، أحمد جمال سعيد، وجمال عبد الناصر.