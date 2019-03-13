محكمة أسترالية تقضى بسجن مسؤول سابق أدين بالاعتداء الجنسي على أطفال

قضت محكمة أسترالية، اليوم الأربعاء، بسجن مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية السابق بالفاتيكان الكاردينال جورج بيل ستة أعوام.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن القس أدين بتهمة الاعتداء جنسيا على صبية من الجوقة في كنيسة القديس باتريك في ملبورن خلال تسعينيات القرن الماضي.



وبيل (77 عاما)، هو أرفع قس كاثوليكي على مستوى العالم يدان بتهم ارتكاب مخالفات بحق الأطفال.



من جانبه، قال بيتر كيد قاضي محكمة فيكتوريا أثناء نطق الحكم الذي استغرق أكثر من ساعة "من وجهة نظري فإن تصرفاتك كان تحكمها غطرسة شديدة".