ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزارة التربية الكويتية تنهى خدمات 365 معلمًا وافدا معظمهم مصريون

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:21 ص
أ ش أ
اعتمدت وزارة التربية الكويتية قرارا، بإنهاء خدمات 365 وافدا من العاملين لديها، ممن شملتهم سياسة الإحلال للعام الحالي 2018-2019 من المعلمين أو الاخصائيين الاجتماعيين، فيما كشفت مصادر بالوزارة أن غالبية المنهي خدماتهم مصريون.

وقالت مصادر بوزارة التربية الكويتية - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الأربعاء- إن عددا كبيرا يكاد يقترب من 95% من القائمة التي أصدرتها الوزارة من المصريين.

وأضافت المصادر أنه سيتم إبلاغ المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم، وإنهاء كافة متعلقاتهم، تمهيدا لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو المقبل.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن إنهاء الخدمة جاء بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال.مشيرة إلى أن وزارة التربية الكويتية أرسلت الكشوف التي تضمنت أسماء الذين شملهم القرار الى المناطق التعليمية الست بالمحافظات الكويتية؛ لإبلاغ المعنيين بالأمر، والذي سيكون قرار إنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وأضافت أن اختصاصات المعلمين الذين رفعت أسماؤهم إلى الوزير لاعتمادها، تضمنت سبعة اختصاصات هذا العام وهي، تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.

ترشيحاتنا

87 % من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح سحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

بعد تصدرها جوجل .. تعرف على العمر الحقيقى لـ منة شلبى

ربيع ياسين عن إصابة رامي ربيعة: مصالح المدربين السبب.. فيديو

الأرصاد تعلن انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع مبكرًا .. فيديو

خالد جلال يكشف حقيقة العودة للزمالك.. فيديو

رضا عبد العال لـ حسام حسن: عملت أكبر غلطة في تاريخك

أجسام غريبة وجدت داخل جسم الإنسان.. ملعقة وسمك حي

مؤسس خليها تصدي: مستمرون لمواجهة الغلاء.. ومدير معرض: المبيعات انخفضت 50%

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالله غيث.. القذافي حاول إنقاذه | نوستالجيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو
الكهرباء:الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% في استراتيجية 2035 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟