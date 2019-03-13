وزارة التربية الكويتية تنهى خدمات 365 معلمًا وافدا معظمهم مصريون

اعتمدت وزارة التربية الكويتية قرارا، بإنهاء خدمات 365 وافدا من العاملين لديها، ممن شملتهم سياسة الإحلال للعام الحالي 2018-2019 من المعلمين أو الاخصائيين الاجتماعيين، فيما كشفت مصادر بالوزارة أن غالبية المنهي خدماتهم مصريون.



وقالت مصادر بوزارة التربية الكويتية - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الأربعاء- إن عددا كبيرا يكاد يقترب من 95% من القائمة التي أصدرتها الوزارة من المصريين.



وأضافت المصادر أنه سيتم إبلاغ المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم، وإنهاء كافة متعلقاتهم، تمهيدا لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو المقبل.



وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن إنهاء الخدمة جاء بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال.مشيرة إلى أن وزارة التربية الكويتية أرسلت الكشوف التي تضمنت أسماء الذين شملهم القرار الى المناطق التعليمية الست بالمحافظات الكويتية؛ لإبلاغ المعنيين بالأمر، والذي سيكون قرار إنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي.



وأضافت أن اختصاصات المعلمين الذين رفعت أسماؤهم إلى الوزير لاعتمادها، تضمنت سبعة اختصاصات هذا العام وهي، تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.