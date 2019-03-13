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أخبار العالم

روسيا: تصفية مسلح في مقاطعة سامارا وس البلاد كان يخطط للقيام بعمل إرهابي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:22 ص
تصفية مسلح في مقاطعة
تصفية مسلح في مقاطعة سامارا وس
أ ش أ
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الأربعاء، عن تصفية شخص في عملية خاصة في مقاطعة سامارا وسط روسيا بتهمة التخطيط للقيام بعمل إرهابي.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه وفق معطيات اللجنة فإن عناصر الأمن الروسي حصلوا على معلومات عن وجود مسلح يخطط للقيام بعمل إرهابي.

وقالت اللجنة في بيان: "طُلب من المسلح الذي كان في المنزل أن يلقى السلاح ويستسلم للسلطات.. ردًا على ذلك ، فتح النار على رجال الأمن واستخدم قنبلة يدوية، وبعد اشتباك تم تحييده (قتله) ".

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