الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة على منظومة التأمين الصحي، إنهم يقومون بإجراء اختبارات للمتقدمين للعمل بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.



وأشار "السبكي" خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الأربعاء، إلى أن الاختبارات هي تخصصية في 31 مجالا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد تلك الاختبارات عن طريق عدد من الخبراء والاستشاريين.



وأوضح "السبكي" أن هناك اختبارات خاصة بالسمات الشخصية، تتم بالتعاون مع قطاع الشئون النفسية بالقوات المسلحة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إضافةً إلى اختبار خاص بنظم المعلومات.