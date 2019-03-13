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رامي رضوان يعرض إحدى لوحاته على الهواء: للبيع بـ7 جنيهات.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:51 ص
الإعلامى رامى رضوان
الإعلامى رامى رضوان
شيماء مجدي
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، لقطات من بيع لوحة لفنان أمريكي بـ 70 مليون دولار.

وعلق الإعلامى رامي رضوان ساخرًا: "ليه تتباع بـ 70 مليون دولار؟ دي عبارة عن سبورة ومشخبط عليها"، متابعًا: "لو تلميذ في تانية ابتدائي عندنا في مصر هيعمل لوحة زيها عادي".

وقال "رضوان" إنه يستطيع أن يرسمها على الورقة التي أمامه أثناء تحدثه بالبرنامج بالفعل رسم على الورق بسخرية نفس الشكل باللوحة، وعرضها على الجمهور بـ 7 جنيهات، معلقًا: "أنا موافق تتباع إن شاء الله حتى بـ 7 جنيه مش هقول لأ".

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