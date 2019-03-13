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على طريقة فيلم حديقة الديناصورات.. علماء يحاولون إحياء حيوان من عصر ما قبل التاريخ

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
كريم جمال
استطاع فريق من العلماء في اليابان وروسيا، تحفيز خلايا متجمدة عمرها 28 ألف عام من حيوان الماموث، بعد أن تم زراعتها في خلايا أحد الفئران.

وبحسب "سبوتنيك"، عثر العلماء في عام 2011 على الخلايا داخل التربة الصقيعية السيبيرية، التي كانت محفوظة في حالة جيدة، وتم زرعها داخل عدة خلايا من بيضة الفئران، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد كي مياموتو، عضو الفريق البحثي في جامعة كنداي غربي اليابان، أن 5 من هذه التحفيزات التي تحدث قبل الانقسام الخلوي مباشرة، أظهرت تفاعلات بيولوجية، ومع ذلك، لم ينتج أي منهم انقسام الخلية الفعلي اللازم لإعادة إحياء حيوان "الماموث".

وقال إن "التجارب الأخيرة تشير إلى أنه على الرغم من السنوات التي انقضت في البحث العلمي، فإن هناك إمكانية حدوث نشاط في الخلية، وإعادة تكوين أجزاء منها".

ونبه مياموتو إلى أنه حتى هذه اللحظة، ركزت العديد من الدراسات على تحليل الحمض النووي الأحفوري، وليس ما إذا كانت لا تزال تعمل".

ونوه إلى أن بحث فريقه الجديد، الذي نشر، أمس الاثنين، في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، لا يعطي الكثير من الأمل بشأن إحياء الأنواع التي انقرضت منذ زمن طويل في العصر الجوراسي، الذي عاشت فيه الديناصورات، خاصة وأن الأضرار التي لحقت بالخلايا كانت بالغة جدا.

وتعاونت جامعة كنداي مع معاهد يابانية وروسية أخرى في هذه الدراسة، حول استنساخ الماموث، وكذلك البحث عن طرق بديلة لإعادة إحياء "عملاق ما قبل التاريخ".
على طريقة فيلم حديقة الديناصورات.. علماء يحاولون إحياء حيوان من عصر ما قبل التاريخ
على طريقة فيلم حديقة الديناصورات.. علماء يحاولون إحياء حيوان من عصر ما قبل التاريخ

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