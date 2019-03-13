نوير يخشى لدغات محمد صلاح

يخشى مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، لدغات الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رغم مستواه المتواضع قياسيا بما قدمه في مباريات سابقة مع الريدز.





ويستضيف الفريق البافاري، منافسه الريدز، اليوم، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، في إياب دور الـ16 من البطولة.





وقال نوير، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تسجيل صلاح لهدف وحيد، في آخر 8 مباريات مع ليفربول، لا يعني أي شيء في مواجهتنا".





وأضاف: "ليفربول بإمكانه التسجيل من أي مكان، أعتقد أنه سيهاجم ولن يلجأ للدفاع، بالنسبة لنا سنهاجم أكثر أيضًا".



