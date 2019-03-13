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رياضة

نوير يخشى لدغات محمد صلاح

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:14 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
يخشى مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، لدغات الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رغم مستواه المتواضع قياسيا بما قدمه في مباريات سابقة مع الريدز.

ويستضيف الفريق البافاري، منافسه الريدز، اليوم، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، في إياب دور الـ16 من البطولة.

وقال نوير، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تسجيل صلاح لهدف وحيد، في آخر 8 مباريات مع ليفربول، لا يعني أي شيء في مواجهتنا".

وأضاف: "ليفربول بإمكانه التسجيل من أي مكان، أعتقد أنه سيهاجم ولن يلجأ للدفاع، بالنسبة لنا سنهاجم أكثر أيضًا".

وكانت انتهت مواجهة الذهاب بين الريدز والبافاري، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد".

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