تعرف على أماكن حول العالم أثارت الرعب أكثر من مثلث برمودا

نسمع منذ زمن طويل عن مثلث برمودا المرعب واختفاء الطائرات التي تسقط في تلك المنطقة، حيث نعتقد أن هذا المكان هو الوحيد الغريب على وجه الأرض، إلا أنه تم اكتشاف مواقع أخرى على الأرض مريبة وغريبة حسب ما ذكرت المخطوطات التاريخية عنها وعن الأشخاص الذين عبروا بالقرب منها، وفيما يلي سنقدم جزءا من تلك المواقع وفقا لما ذكره موقع "lolwot".



1-جبال فينيكس في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكر أن تلك الجبال مليئة بمناجم الذهب ولكن تسكنها الأشباح التي تقوم بمطاردة كل من يقترب من تلك الجبال حتى تقضي عليه أو يخرج منها ويبتعد عن الذهب وكأنهم حراس المنجم.



2- قرية انجكوني في القطب الشمالي.. تجول صياد ذات يوم في المنطقة حيث نادى على سكان المكان ولم يجد أحد وكـأن في يوم وليلة اختفى سكان القرية وسميت هذه البحيرة بقرية الموت.



3- بحر الشيطان أطلق عليه سكان جبال اليابان المقابلة له ذلك الاسم لأنه يصدر أضواء في أوقات غريبة ويشعر السكان وكأن هناك أصوات استغاثة يوميا.



4- بحيرة بيجلو في ولاية يوتا التي تقع غرب الولايات المتحدة، وذكر أهالي المكان أن تلك البحيرة يصدر منها أصواتا في الليل وحدثت أكثر من حالة إختفاء جعلت تلك المنطقة محظورة لأسباب غير معلومة.



5- مثلث ميتشجان، إن كنت تعلم أن مثلث برمودا هو أقوى ما وصل إليه العلماء من اكتشافات في الكون، عليك أن تنظر مرة أخرى وستجد أن مثلث ميتشجان شهد أيضا حالات اختفاء للقوارب والسفن التي مرت من خلاله.