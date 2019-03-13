محافظ القاهرة يسلم عقود الملكية لأصحاب ورش شق الثعبان..اليوم

يسلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقود الملكية لأصحاب ورش شق الثعبان بعد تقنينها وذلك اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.



كانت قد وقعت المحافظة بروتوكولين للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإنشاء شركتين مساهمتين مع المحافظة بهدف تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات القائمة علي إنتاج وتصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان والارتقاء بها وتحويلها إلي مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت .