ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القاهرة يسلم عقود الملكية لأصحاب ورش شق الثعبان..اليوم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:18 ص
ورش شق الثعبان
ورش شق الثعبان
عبد العزيز جمال
يسلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقود الملكية لأصحاب ورش شق الثعبان بعد تقنينها وذلك اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

كانت قد وقعت المحافظة بروتوكولين للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإنشاء شركتين مساهمتين مع المحافظة بهدف تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات القائمة علي إنتاج وتصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان والارتقاء بها وتحويلها إلي مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت .

ترشيحاتنا

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: الفقهاء منعوا تولي المرأة منصة القضاء

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2019

بي بي سي: تورط أكثر من 40 نجماً في هوليوود بفضائح غش بالجامعات

محمد صلاح يقود ليفربول في مباراة مصيرية أمام بايرن ميونخ.. اليوم

حقيقة الصورة المنسوبة لـ أبي بكر البغدادي

لو بتركب قطارات الزقازيق- زفتى- السنطة- طنطا.. اعرف مواعيدها | خدمات

بعد تصدرها تويتر.. مغردون: منة شلبي تشيز كيك السينما المصرية

الكهرباء:الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% في استراتيجية 2035 ..فيديو

صباح البلد يبرز تقرير نيويورك تايمز عن الغاز المصري.. فيديو

السجن 6 سنوات لكاردينال سابق في الفاتيكان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو
الكهرباء:الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% في استراتيجية 2035 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟