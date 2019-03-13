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اقتصاد

المالية: ندرس طرح سندات خضراء لخفض أعباء الدين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:22 ص
سندات خضراء
سندات خضراء
محمد يحيي
تعكف وزارة المالية حالًيا على دراسة خطة لإصدار سندات خضراء تحت مسمي "جرين بوند" بشرائح طويلة الأجل للمساهمة في خفض أعباء الدين العام، مشيرة إلى وجود مساع حقيقية للاعتماد على المصادر صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الحرارية وفقا لاشتراطات ما تضمنه البرنامج العالمي لتقليل الانبعاثات الحرارية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليه مصر.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، في بيان، الأربعاء، إن الوزارة أجرت بالفعل مباحثات مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال الأسابيع الماضية لطرح تلك الفكرة، معتبرا ان تلك الخطوات من شأنها تنويع مصادر موارد الدولة والسيطرة على فاتورة العجز إذ تستهدف الوصول بفاتورة العجز لـ5% خلال العام المالي المقبل و خفض فاتورة الدين العام لما بين 85 و 80% للوصول بها لمعدلات مستقرة وزيادة قاعدة المستثمرين.

وأشار "كجوك" إلى تنظيم الوزارة في أوقات سابقة من العام الميلادي الجاري جولات مكوكية لدول آسيا من بينها كوريا الجنوبية وسنعافورة واليابان وبعض البلدان العربية للترويج للسندات الدولية التي تسعي "المالية" طرحها خلال الفترات المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر.

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