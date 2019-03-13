رامي رضوان لـ محمد صلاح: متركزش مع مواقع التواصل.. فيديو

حرص الإعلامي رامي رضوان، على دعم ومساندة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعد انتقاد بعض الجماهير له حول تصريحاته الأخيرة حول كونه أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي.



وناشد الإعلامي رامي رضوان، خلال حلقته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، لاعب الكرة محمد صلاح بعدم التركيز مع مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مبارياته.



وتابع: "لم يكن صلاح موفقًا في الرد على أن الدوري الإنجليزي أهم، لأن كلا البطولتين القادمتين هامة التي سيخوضها الأسطورة المصري".



وقال: "ادعموا محمد صلاح أكثر خليه يفرحنا بلاش طول الوقت انتقاد وبس.. متقطعوش في حد وانتوا فرحانين به.. وانتقوا طريقة الانتقاد".



يذكر أن محمد صلاح تعرض لانتقادات مؤخرًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية، والتي فسرها البعض بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.



وقال صلاح في مؤتمر دعائي أقيم، الاثنين، في ملعب أنفيلد: "الضغط كبير لأنني وصلت إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو إفريقي، ولكن لا ألتفت لما يتردد عني في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنني أعلم جيدًا ما أحتاجه وما ينقصني لتطوير أدائي، هذا هو الفارق بيني وبين أي شخص مصري آخر، فأنا حريص على التعلم دائمًا، وبدأت أحب القراءة، فهي تساعدني كثيرًا على تجاوز الضغوط التي أتعرض لها، وتجعلني قويا ذهنيا ومتوازنا عقليًا".