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محافظات

جامعة مطروح تناقش جهود الدولة لمكافحة الفساد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
ايمن محمود
نظمت جامعة مطروح بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "جهود الدولة لمكافحة الفساد من خلال هيئة الرقابة الإدارية ودور المرأة" بمكتبة مصر العامة.

وقال اللواء عصام زكريا مدير فرع الرقابة الإدارية بمطروح إنه لا فصل بين الرجل والمرأة في مكافحة الفساد، فلو كانت المرأة نصف المجتمع، فهي المسئولة عن إعداد النصف الآخر، مضيفا أن البنك الدولي للفساد عرف الفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة".

وعن الأسباب التي تؤدي للفساد، أشار "زكريا" إلى وجود أسباب عديدة منها انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها، وكذلك التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة، وأسباب إدارية تتمثل في القصور في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي والإداري للدولة والبيروقراطية الحكومية وتعقد الإجراءات وعدم توافر الشفافية الكافية، بالإضافة للأسباب القانونية والاجتماعية.

وأضاف أن هناك العديد من الآثار السلبية المترتبة على الفساد تتمثل في هروب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، انخفاض الصادرات لارتفاع تكلفة المنتج المحلي، ظهور الاحتكارات، وارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات نتيجة إضافة تكلفة الفساد على التكلفة الفعلية للمشروعات.

وعن الآثار الاجتماعية المترتبة على الفساد، أوضح مدير فرع الرقابة الإدارية بمطروح أنها تتمثل في البطالة وانتشار بعض الجرائم، وكذلك الآثار النفسية كنقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء، وانتشار العنف وظهور الإرهاب، وشيوع جو عام من الإحباط بين المواطنين، لافتا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي "استراتيجية مكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢" ضمن فعاليات منتدى أفريقيا ٢٠١٨ من مدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة سليمة عبد الرحيم -مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمطروح، إن المرأة لها دور فعال في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أهمية الندوة لما لها من قيمة في إثراء الوعي.

في نهاية الندوة أهدي الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح درع الجامعة للواء عصام زكريا مدير فرع الرقابة الإدارية بمطروح.
جامعة مطروح تناقش جهود الدولة لمكافحة الفساد
جامعة مطروح تناقش جهود الدولة لمكافحة الفساد
جامعة مطروح تناقش جهود الدولة لمكافحة الفساد
جامعة مطروح تناقش جهود الدولة لمكافحة الفساد
جامعة مطروح تناقش جهود الدولة لمكافحة الفساد

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