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أخبار العالم

محكمة عراقية تصدر 3 أحكام بالإعدام شنقا بحق إرهابي مدان بقتل مواطنين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:26 ص
أ ش أ
أصدرت محكمة جنائية عراقية اليوم (الأربعاء) ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق إرهابي مدان بجريمة قتل ثلاثة مواطنين بدوافع إرهابية في محافظة الانبار.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان أقدم على خطف ثلاثة مواطنين ومن ثم قتلهم في مدينة حديثة التابعة لمحافظة الأنبار ، لذا أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا بحقه"، مشيرا إلى أن الأحكام صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب.

يذكر أن القضاء العراقي يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين في قضايا إرهابية.

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