سيناتور روسي: حظر الكونجرس الاعتراف بسيادة روسيا على القرم لن يؤثر على وضعها الحقيقي

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف إن موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر على الحكومة الأمريكية الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم لن يؤثر على الوضع الحقيقي للقرم.



وذكر كوساتشوف - في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء - أن موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون هذا قطعًا لن يكون له عواقب على الوضع الحقيقي للقرم أو على الوضع الدولي المحيط بها.



وأضاف كوساتشوف، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن واشنطن تتفهم أن شبه الجزيرة، التي تقع في البحر الأسود/ يمكن اعتبارها كجزء من أوكرانيا فقط "عند القيام بأعمال غير منطقية".



يذكر أنه تم تقديم مشروع القانون إلى الكونجرس في 16 يناير الماضي وتمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء، ويحظر القانون كل المؤسسات الأمريكية الفيدرالية من اتخاذ أي إجراء يتم الاعتراف بموجبه بسيادة روسيا على القرم أو مجالها الجوي أو أراضيها الإقليمية بحكم القانون أو بحكم الواقع.