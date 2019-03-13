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ثقافة

ثقافة سوهاج تعرض مسرحيتى حارة يوتوبيا وعرس زهران

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:25 ص
ثقافة سوهاج
ثقافة سوهاج
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج؛ حيث يستمر قصر ثقافة المنشأة في تقديم عرض مسرحية "٨ حارة يوتوبيا" لفرقة بيت ثقافة المنشأة المسرحية إعداد وإخراج أحمد عبد الوارث ويستمر حتى 15 مارس الحالي بحضور لجنة التحكيم وهم م. الديكور محمود جمال والناقد هشام ابراهيم والناقد محمود حامد.

تدور الأحداث في إطار كوميدي ساخر حول الانحدار الأخلاقي حتى في مجتمع المدينة الفاضلة وذلك من خلال افتراض نزول الشياطين لهذه المدينة ليفسدوا فيها فتكون المفاجأة أنها فسدت من فعل البشر. 

كما اختتمت فرقة طهطا المسرحية عرضها المسرحي" ليلة عرس زهران" تأليف د .محمد عبد الله أشعار أحمد الليثى ألحان شريف صلاح إخراج محمود أبو زيادة بطولة نخبة من نجوم المسرح بطهطا وسوهاج وذلك على مسرح قصر طهطا.

حيث تناول العرض فكرة الثأر في الصعيد وكيف له أن يقتل الأحلام الوليدة حتى لعريس ليلة زفافة، وهل ينتهي الثأر بالموت أم تظل العصبية مستمرة ويختنق القمر برائحة الدم.

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