تعليم مطروح يبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

اجتمع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مع موجهي عموم المواد الدراسية بقاعة التدريب بديوان عام المديرية بحضور مسئولي المطابع السرية.





واستعرض مدير تعليم مطروح خلال هذا الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني مشددا على الحضور بضرورة التحلي بالإخلاص والجدية والالتزام لتحقيق عملية امتحانية منتظمة تتوافر فيها الأجواء المناسبة مع الالتزام بتحقيق جودة الاداء مع سرعة الإنجاز والدقة في العمل.





ووجه النيلي موجهي العموم بأن تكون أسئلة الامتحانات بامتحانات النقل والشهادة الإعدادية في مستوي الطالب المتوسط وخالية من اي غموض أو تعقيدات وبعيدة عن السياسة .



