مدرب الإسماعيلي: نسعى لذكرى ايجابية أمام الأفريقي

قال سيدومير يانفيسكي، مدرب الإسماعيلي، إنه يأمل في ترك ذكرى إيجابية، عندما يلعب في ضيافة الإفريقي التونسي، السبت المقبل، قبل أن يودع دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح يانوفيسكي قبل السفر إلى تونس، اليوم الأربعاء: "علينا أن نستعد للمباراة المقبلة في دوري الأبطال، وهدفي تحقيق الفوز رغم الخروج من المسابقة".



وأضاف "هذه التشكيلة تستحق الوجود في مكانة أفضل، وأنا أوجه لهم التحية.. نخوض المباريات في وجود 15 لاعبا فقط، بسبب إصابة باقي اللاعبين.. سأتحدث إلى الجهاز الطبي بخصوص هذا الأمر".



ويعتقد مدرب الإسماعيلي أن مواجهة الإفريقي، ستمنح اللاعبين فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات، التي افتقدها الفريق هذا الموسم.



ورغم الخروج الإفريقي، بدأ الإسماعيلي استعادة مستواه في الدوري المحلي، حيث فاز مرتين في آخر ثلاث مباريات، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 31 نقطة، من 21 مباراة.