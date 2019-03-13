محمد رمضان: تأمين مشدد للبنات في حفل التجمع.. ووسائل نقل مخفضة من 3 مناطق بالجيزة

حرص الفنان محمد رمضان، على الرد على استفسارات جمهوره بشأن حفله المزمع إقامته 29 مارس الجاري، عبر حسابه الشخصي بـ "إنستجرام".



ووعد رمضان الجمهور بتأمين الحفل بصورة كبيرة، وخصوصا البنات، فضلا عن تخصيص وسائل نقل مخفضة من الدقي والعجوزة والمهندسين إلى التجمع الخامس، حيث مقر إقامة الحفل بقاعة المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.



ويحيى محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما، في 29 مارس الجاري، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، وتطرح الجهة المنظمة للحفل، التذاكر خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح أسعارها بين 250 و500 و1000 جنيه، فيما أعلن رمضان عبر "تويتر" أنه سيتبرع بجزء من إيرادات الحفل لصالح مرضى السرطان.



وردًا على سؤال آخر بشأن إقامة حفل في الإمارات العربية المتحدة، وافق رمضان على إقامته بناء على طلب الجمهور، لكنه لم يحدد موعدًا محددًا للحفل.



ويغني رمضان 10 أغنيات سيكون من ضمنها خمسة سبق أن طرحها، أما باقي الأغنيات ستكون مفاجأة الحفل.