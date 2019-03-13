تفاصيل جديدة في جريمة قتل مصري لابنه في الكويت

كشف صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة في الجريمة التي ارتكبها وافد مصري قام بالتخلص من طفله بمساعدة صديقه بعدما أقام علاقة غير شرعية مع فتاة فلبينية أسفرت عن حمل سفاح.



وقالت الصحيفة إنه تم الكشف الواقعة "بسبب اشتباه دورية أمنية بسيارة رباعية أثناء جولة تفقدية في منطقة السالمية، كان بداخلها رجل وامرأة، وتم استيقاف قائدها الذي تبين أنه مصري ومرافقته فلبينية، وبدت عليهما علامات الارتباك؛ ما أثار الشكوك في أمرهما، وبالاستفسار منهما عن العلاقة التي تربطهما، ادعيا أنهما صديقان ويتجولان معًا لتمضية الوقت".



وأوضحت "الراي" أن الشرطة لم تصدق رواية المصري والفلبينية، واقتادوهما إلى قسم الشرطة للتحقيق معهما، ليتبين رجال الأمن أنهما على علاقة محرمة نتج عنها حمل سفاح، ما دفع الفلبينية لإجهاض جنينها غير المكتمل، ثم وضعته في كيس وتوجهت برفقة صديقها وشخص آخر من جنسيته (صديقه المتهم الثاني) وألقوه في ساحة ترابية في المنطقة ذاتها، وأرشدوا عن المكان.



ورجح رجال الأمن، الذين لم يعثروا على أثر للجنين، أن تكون الكلاب الضالة نهشته، فيما تم التحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيق على ذمة بضع قضايا، أبرزها القتل العمد.

