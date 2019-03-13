ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تشكيل بايرن - ليفربول المتوقع.. صلاح وليفاندوفسكي في الهجوم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز آرينا"، بإياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، التشكيل المتوقع للريدز، حيث سيعتمد يورجن كلوب المدير الفني للريدز على خطة 4-3-3.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

بينما نشرت صحيفة"بيلد الألمانية، تشكيل البافاري المتوقع، حيث سيعتمد نيكو كوفاتش مدرب البافاري على خطة 4-3-2-1.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيد ألابا - ماتس هوميلز - نيكلاس زوله - رافينيا

خط الوسط: خاميس رودريجيز - مارتينيز - تياجو ألكانتارا

خط الوسط الهجومي: ريبيري - سيرجي جنابري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

ترشيحاتنا

بطلها الحرس الثوري.. أكبر فضيحة اختلاس في تاريخ إيران

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

ربيع ياسين عن إصابة رامي ربيعة: مصالح المدربين السبب.. فيديو

بعد تصدرها جوجل .. تعرف على العمر الحقيقى لـ منة شلبى

إيران تهدد إسرائيل بضربة عسكرية

أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

عقرب يلدغ الركاب على متن طائرة في كندا

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالله غيث.. القذافي حاول إنقاذه | نوستالجيا

لو بتركب قطارات الزقازيق- زفتى- السنطة- طنطا.. اعرف مواعيدها | خدمات

رضا عبد العال لـ حسام حسن: عملت أكبر غلطة في تاريخك

الأرصاد تعلن انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع مبكرًا .. فيديو

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق
الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟