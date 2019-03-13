تشكيل بايرن - ليفربول المتوقع.. صلاح وليفاندوفسكي في الهجوم

يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز آرينا"، بإياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، التشكيل المتوقع للريدز، حيث سيعتمد يورجن كلوب المدير الفني للريدز على خطة 4-3-3.



وجاء تشكيل الريدز كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون



خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد



خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون



خط الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



بينما نشرت صحيفة"بيلد الألمانية، تشكيل البافاري المتوقع، حيث سيعتمد نيكو كوفاتش مدرب البافاري على خطة 4-3-2-1.



حراسة المرمى: مانويل نوير



خط الدفاع: دافيد ألابا - ماتس هوميلز - نيكلاس زوله - رافينيا



خط الوسط: خاميس رودريجيز - مارتينيز - تياجو ألكانتارا



خط الوسط الهجومي: ريبيري - سيرجي جنابري



خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.